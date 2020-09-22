Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.