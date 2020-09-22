Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'de otluk alanda korkutan yangın
22.09.2020 - 01:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Etiketler : izmir,izmir yangın,yangın,
733559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733559.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER