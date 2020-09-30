Edinilen bilgiye göre, Hasan Kenan Tuncer (31), bir arkadaşıyla Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde zıpkınla balık avlamak için denize daldı. Tuncer’in uzun süre denizden çıkmadığını fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timi (JAK) bölgeye sevk edildi. Boğulduğu belirlenen Tuncer, JAK timi tarafından denizden çıkarıldı. Tuncer’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Zıpkınla balık avlamak için denize daldı, hayatını kaybetti
30.09.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize dalan kişi boğularak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : zıpkın,balık avlama,boğulma,
735552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735552.aspx
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