Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçerisinde giysileri ve kişisel eşyalarının bulunduğu bavulu sırtlayan Gümüş, 65 yaşındaki annesi ile 9 yaşındaki oğluyla vedalaşıp hastanenin yolunu tutuyor. Yoğun bakım ünitesine girmeden önce koruyucu tulum, önlük, maske, eldiven, gözlük, siperlik takarak tedbir alan Gümüş, hastaların nefes alabilmeleri için âdeta kendi nefessiz kalıyor. Ardından özel izole odalarına giriş yapan Gümüş, tek tek hastalarının son durumlarına bakıyor, ellerini tutup onlara moral veriyor. Dijital ekrandan gözlerini ayırmayan Gümüş, olumsuzluk durumunda hemen müdahalede bulunuyor. Yorucu geçen işlemler sonrası görevini tamamlayarak izole odadan çıkan Ayça Gümüş, “Çocuğundan ayrılmak zor ama hastalar da bizim çocuklarımız gibi. Onların gülümsemesi bize yetiyor. Tatlı bir yorgunluk oluyor” ifadelerini kullandı. Gümüş’ün annesi Gönül Gökçen de “Eve geldiğinde yüzünde maske çiziklerini görünce hem üzülüyorum hem de kızımla gurur duyuyorum. Sabahları her şeyi hazırlayıp bavuluna koyup Allah’a emanet ediyoruz. Görevi çok tehlikeli. Annelik sütüm helali hoş olsun” dedi.