Ordu’nun Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Halil Çiçek, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düşerek vefat etti. Muhtar Çiçek, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Ordu’da bir muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
12.10.2020 - 21:48 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da bir muhtar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,muhtar,koronavirüs,
738424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738424.aspx
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