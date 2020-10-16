Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'de şikâyet konusu olan pazarlarda aldatıcı ışık kullanılması yasaklandı. Geçen hafta alınan kararın ardından pazarlarda artık gün ışığı renginde aydınlatma lambaları kullanmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Bu renkli lambalarla ilgili zaman zaman şikâyetler alıyorduk. Bunları bizlerin oda olarak kaldırılması mümkün değildi, ancak Belediye kanalıyla alınacak olan kararla kaldırılması mümkündü. Alınan kararla renkli lamba olan sarı, kırmızı, mavi ve mor gibi ışıklı lambalar kaldırıldı. Artık tek tip lambalara döndük, şimdi gün ışığı ve beyaz ışık olarak kullanıyoruz. Daha önce kullandığımız renkli lambalar ürünleri farklı farklı gösteriyordu. Bunla alâkalı vatandaşlardan ve belediyeden çok sayıda şikayet alıyorduk. En fazla muzda oluyordu. Yeşil muzun üzerine sarı lambayı yakıyor, vatandaş sarı muz aldım diye eve gittiğinde yeşil muz olduğunu görüyordu. Bunlar hoş değil. Şimdi tek tip lamba olduğu için vatandaşlarımız tedirginlikten kurtuldu. İnegöl'de bundan dolayı çok sayıda manav açıldı. Vatandaşlar manavlara yöneldi. Artık pazarlara ilgi eskisi gibi olacak. Aslında bu karar daha önce alınmıştı, lâkin pandemi sebebiyle uygulamaya girememişti" diye konuştu.