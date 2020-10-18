Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mete idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Yasemin Çörtük (24) yaralandı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
18.10.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,trafik kazası,tekkeköy,
739825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739825.aspx
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