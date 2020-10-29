Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Serdar O.’ya ait motosiklet, Salihli’deki bir AVM’nin otoparkından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Otopark ile çevredeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin Oğuzhan K. (19) ve Mustafa E. (18) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir Kemaliye Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu çaldıkları motosikletle birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 2 ayrı hırsızlık olayından 9 yıl 2 ay aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.