Beyazıt Meydan Darphane sokakta bulunan bir otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Beyazıt'ta otel inşaatında korkutan yangın
28.11.2020 - 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyazıt Meydan Darphane sokakta bulunan bir otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kaynak: İHA
Etiketler : Beyazıt,yangın,
749602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749602.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER