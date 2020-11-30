Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’nün Ortaköy köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle köy meydanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanında bulunan silahla 40 yaşındaki eniştesi Hayri Mis’e ateş etti. Hayri Mis, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan birkaç saat sonra zanlı H.B., jandarmaya teslim oldu.