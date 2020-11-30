Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’nün Ortaköy köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle köy meydanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanında bulunan silahla 40 yaşındaki eniştesi Hayri Mis’e ateş etti. Hayri Mis, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan birkaç saat sonra zanlı H.B., jandarmaya teslim oldu.
Tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü
30.11.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşayan bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli şahıs, jandarmaya teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : enişte,silahlı saldırı,cinayet,
749973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749973.aspx
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