Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşı ile birlikte karayolunda araçla gitmekte olan Mehmet Karataş köy yolunda yavru iki ayıyı görünce cep telefonu ile o anları görüntüledi. Arkalarından gelen aracı gören yavru ayılar bir süre karayolunda koştuktan sonra yoldan çıkıp ormanlık alana girerek gözden kayboldu.