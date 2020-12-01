Arkadaşı ile birlikte karayolunda araçla gitmekte olan Mehmet Karataş köy yolunda yavru iki ayıyı görünce cep telefonu ile o anları görüntüledi. Arkalarından gelen aracı gören yavru ayılar bir süre karayolunda koştuktan sonra yoldan çıkıp ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Kış uykusuna yatmayan yavru ayılar karayolunda böyle görüntülendi
01.12.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Arhavi ilçesi Ortancalar köyünde kış uykusuna yatmayan yavru ayılarla karayolunda karşılaşan yöre sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı.
Etiketler : Artvin,
750230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750230.aspx
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