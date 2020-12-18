Antakya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti.
Uzm. Dr. Nebil Emir koronavirüse yenik düştü
18.12.2020 - 11:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dr. Nebil Emir,Hatay,
753927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753927.aspx
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