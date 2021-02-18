Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar, cumartesi gecesinden bu yana etkisini gösteriyor. Uzun süredir hasret kaldığı kışa kavuşan vatandaşlar, zorluklara rağmen karın keyfini çıkarmaya çalışıyor. Yoğun kar yağışı altında işe gidenler zaman zaman durup cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyor. Ancak zorlu hava şartları, küçük yerlerde yaşayanlar için eziyete dönüşüyor. Kar sebebiyle binlerce köy ile bağlantı koparken hastaların imdadına AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişiyor. Ayrıca birçok şehirler arası yol da karla kapandı. Antalya Konyaaltı ilçesindeki yüksek kesimlerde yolda mahsur kalanlar, Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle evlerine götürüldü. Aksaray-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma yüzünden yolcu otobüsü şarampole devrildi, 22 kişi yaralandı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ise sekiz araç birbirine girdi, yaralanan olmadı. Ankara’da kar küreme aracı su kanalına devrildi, sürücü Emre S. öldü. Kastamonu’nun Abana ilçesi Bağlık Mahallesi’nde bir restoranın çatısı, karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü, maddi hasar oluştu. Konya Hadim’de aç kalan kurtlar, ilçe merkezine indi. Öte yandan Meteoroloji’ye göre kar yağışının doğuya doğru kayması bekleniyor.

KAR GİDİYOR, SOĞUK KALIYOR

İstanbul’da eşsiz bir manzara oluşturan kar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bugün itibarıyla şehri terk ediyor. Kar gitse de soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşeceği belirtiliyor.

YOLLAR ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Bursa-İzmir kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza yerindeki araçları kaldırmaya çalışırken tuzlama ve küreme çalışmaları aralıksız olarak devam etti.

HAKKARİ USULÜ KAYAK

Hakkâri Şemdinli’ye bağlı Aşağı Kayalar köyünde yaşayanlar, kayak yapmak için her gün üç saatlik yürüyüşün ardından 2.500 rakımlı tepeye tırmanıyor. Ardından dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla buradan kayıyor. Köylüler “liyan” adını verdikleri takımları, kayış ve iple ayaklarına sabitliyor.