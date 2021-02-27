Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri Erciyes'e giden yollarda denetim yaparken, konaklama belgesi olmayanları dağa göndermedi. Erciyes'te ve kent merkezindeki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler de, havanın sıcak olmasını da fırsat bilerek kayak yapmak için pistlere akın edince, yoğunluk yaşandı. Erciyes'te yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.
Şehir dışından Erciyes'e gelen turistler de, pistlerin güzel olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.
Erciyes'te denetimler artırıldı, pistler turistlere kaldı
27.02.2021 - 14:28 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Dağı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler artırılırken, dağa sadece konaklama belgesi olanlar alındı. Pistlerin yerli ve yabancı turistlere kaldığı Erciyes'te yoğunluk yaşandı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri Erciyes'e giden yollarda denetim yaparken, konaklama belgesi olmayanları dağa göndermedi. Erciyes'te ve kent merkezindeki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler de, havanın sıcak olmasını da fırsat bilerek kayak yapmak için pistlere akın edince, yoğunluk yaşandı. Erciyes'te yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erciyes Dağı,
770871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/770871.aspx
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