Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri Erciyes'e giden yollarda denetim yaparken, konaklama belgesi olmayanları dağa göndermedi. Erciyes'te ve kent merkezindeki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler de, havanın sıcak olmasını da fırsat bilerek kayak yapmak için pistlere akın edince, yoğunluk yaşandı. Erciyes'te yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.

Şehir dışından Erciyes'e gelen turistler de, pistlerin güzel olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.