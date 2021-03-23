Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz’ın evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi. O sırada boş dairedeki camlara ‘Dön yuvana’ şeklinde yazı yazması dikkatlerden kaçmadı. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz’ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.

“Namusumu temizledim” diyerek kaçmaya çalıştı

Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10’nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı. O sırada evden kaçmaya çalışan katil eş, “oh be, namusumu temizledim” diyerek bağırdığı öğrenildi. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya’yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya’ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Acılı aile üyeleri birbirlerini suçladı

Olayın ardından acılı haberi duyan Meral Sivrikaya’nın oğlu ve dayıları arasında tartışma çıktı. Kardeşler, yeğenlerini suçlayarak “Kardeşimi koruyamadın mı?” şeklinde tepki gösterirken acılı evlat ise dayılarına saldırdı. Yaşanan arbede polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmesi ile son buldu. Cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken Meral Sivrikaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini defalarda bıçaklayan cinayet zanlısını yakalayan esnaf, yakalama anını anlattı.

Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesinde dün gece yaşanan olayda, 10 gün önce eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızının evine yerleşen Meral Sivrikaya (51), dairenin üst katından sarkıttığı iple eve giren eşi Erkan Sivrikaya'nın (52) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yakalandı. 19 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Meral Sivrikaya, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

“Bıçakla kaçtığını gördük ve arkasından koşmaya başladık”

Mahalleli, cinayetin işlendiği evden elindeki bıçakla kaçarken “Oh be, namusumu temizledim” diye bağıran zanlının peşine düştü. Araçların arasına saklanmaya çalışan Erkan Sivrikaya'nın üzerine çullanan mahalle sakinleri, yakaladıkları zanlıyı polise teslim etti.

Zanlıyı ekiplere teslim eden esnaftan Ali Çelimli, Erkan Sivrikaya’yı nasıl fark ederek yakaladıklarını anlattı. Esnaf Çelimli, “Biz arkadaşlarla oturuyorduk dışarıdan bağrışmalar falan duyduk. Dışarıya çıktığımızda balkonda bağırıyorlardı yetişin diye. Biz adamın elinde bıçakla kaçtığını gördük ve arkasından koşmaya başladık. Arkasından koştuğumda bıçağı yere attığını görünce üstüne çullanıp aldık adamı. Olay yerine doğru getirdik. Etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim ettik. Cinayet olduğunu gördük. Biz balkondan iple sallandığını ve o şekilde içeri girerek bıçakladığını duyduk en sonunda. Polislere teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldık" diye konuştu.