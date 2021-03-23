Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı evin ikinci katında oturan 76 yaşındaki İbrahim Karademir, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karademir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karademir'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri soruşturma başlattı.