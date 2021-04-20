Kuzuluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Turgay T'nin kullandığı 54 ADU 837 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü. Sürücüsünün bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen araçta hasar oluştu.
Sakarya'da seyir halindeki otomobil yandı
20.04.2021 - 04:31 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.
Etiketler : sakarya,sakarya yangın,
784047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784047.aspx
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