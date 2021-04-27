THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları, Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine seferlere başlayacak
27.04.2021 - 19:45 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
Etiketler : THY,
786034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786034.aspx
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