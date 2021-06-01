Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimliği belirsiz kişiler tarafından cadde üzerinde bulunan bir kafeteryaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kafede bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Çevrede güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kurşun isabet etti

Yaşanan silahlı saldırıda çevrede bulunan bazı araçlarda da maddi kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.