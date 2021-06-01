Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 katlı bir evin zemin katında yaşayan 87 yaşındaki Şuayip Kıranlı, evde tek olduğu sırada uyumaya başladı. Yalnız olduğu ve çocuklarının ise babalarını komşularına emanet ettikleri sırada uzun bir süre haber alamayan çevredekiler camdan bakarak yaşlı adamın yerde yattığını gördü.

Mahalleli polise haber verdi

Bu sırada panikleyen mahalle sakinleri durumu ekiplere haber verdi.

Kola şişesiyle evin kapısını açtılar

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapının kilitli olduğunu görmesi üzerine boş bir kola şişesiyle evin kapısını açmayı başardı. Sağlık görevlilerinin içeri girmesiyle yaşlı adamın durumunun iyi olduğu anlaşıldı.