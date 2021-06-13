Isparta’da ikamet eden 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç (48), 23 Ocak günü motosikletini atlayıp mesaisine yetişmek için yola çıktı. Dost Pet Kavşağı’na geldiğinde Mehmet U. idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan memur, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ACI HABERİ ÜZDÜ
4,5 aydır tedavi gören Dinç’ten bugün acı haber geldi. Polis, hastanede verdiği mücadeleyi kaybetti. Cenazesi, morgdan alınarak Isparta Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına getirildi. Mesai arkadaşları naaşını memleketi Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki babaevine uğurladı.
JUDOCUYUDU
Burada helallik alındıktan sonra Sultandere Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan Dinç, judo sporuyla yakından ilgiliydi.
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