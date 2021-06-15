Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece’ye bağlı Gültepe Mahallesi’nde kan donduran bir gerçek ortaya çıktı. 3 yıldır mahallede ikamet eden Japonya uyruklu D.M’nin kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşular şüphelendi. Apartman sakinleri şahsı takibe aldı. D.M’nin sokakta bulduğu yavru kedileri toplayıp evine götürdüğü görüldü.

POLİSLER HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ardından vatandaşlar, Japon’a müdahale etmek istedi. Yaşanan gerginlik sonrası D.M. “Bir probleminiz varsa polis çağırın” dedi. Bu talebi yerine getirildi ve polise haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, şahsın evine girince şok gerçek ile karşılaştı. D.M’nin evinde ölü yavru kedilere rastlandı. Şüphelinin, bu kedileri yediği tespit edildi. Bu olay sonrası mahalleli, şahsı linç etmek istedi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Gözaltına alınan Japon’a hayvanları koruma kanununa göre 10.375 TL cezai işlem uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan D.M, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şubesine teslim edildi.

Şoke eden soru: 'Kızıma da, kediye köpeğe taktiğiniz gibi çip takar mısınız?' Mikroçip uygulamasını duyan vatandaş, kapsamını yanlış anlayınca veterineri arayıp şoke eden bir istekte bulunarak, kızının küpesine çip taktırmak istediğini söyledi.

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