Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlandı. M.D., K.U., C.G. ve V.V. olmak üzere 4 şüpheli daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına alınarak, adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 TUTUKLAMA DAHA VARDI

Daha önce de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilgili şu ana kadar toplamda 6 kişi tutuklanmış oldu

Sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 13 kişinin zehirlenmesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Ayrıca bu sabah 1 kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.