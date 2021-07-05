Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yukarışıh Köyü muhtarı İ.T. ile köylülerden M.U. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra olayı öğrenen muhtarın çocukları M.T. (14) ile Y.T. (20) M.U'nun evine gitti. Burada çıkan kavga sonrası M.U. pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan M.T. doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Y.T'nin tedavisi sürerken zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da kız kavgası: Erkeklerden 'Kafasına vur' tezahüratı Antalya’nın turistik merkezi Kaleiçi’nde gece çıkan kavgada iki kız birbirine girdi. Kızları polis ekipleri ayırmakta zorluk çekerken, o sırada kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

Silahlı kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.