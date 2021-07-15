Muharremşah köyü yakınlarında Bekir Yılmaz (60) yönetimindeki motosiklet yol kenarındaki şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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