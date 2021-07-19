Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında bayram için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

"BÜTÜN OTEL, PANSİYONLAR DOLU"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bütün oteller, moteller, pansiyonlar dolu olduğu gibi evlerdeki kalabalıkla artık Avşa Adası nüfusunun 15 katını ağırlıyor. Bizler belediye olarak her türlü çalışmamızı yaptık. Bütün izinleri kaldırdık. Herkes 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah güzel bir bayramı kazasız belasız atlatırız." dedi.

Avşa Adası'na deniz otobüsü seferleri başladı İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Tekirdağ, Marmara ve Avşa adaları deniz otobüsü seferleri başlarken, ilk sefer konuşmasını Vali Yıldırım yaptı.

43 ilin geçiş güzergâhında bayram trafiği: Günlük 100 binin üzerinde araç geçiyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, uygulama noktasındaki bayram denetimine katılan Vali Yunus Sezer, Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını ifade ederek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini belirtti.