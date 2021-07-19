Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan Kurban Bayramı’ndaki 9 günlük tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otomobillerini temizletmek için oto yıkamacılara akın etti.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR ÇALIŞTILAR

Yaşanan yoğunluk nedeniyle sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmak zorunda kalan oto yıkamacılar ellerindeki bezlerle araçtan araca koştu.

YIKADIĞIMIZ ARAÇ SAYISI 3'E KATLANDI

Araçları bayrama hazırlamak için yoğun mesai yaptıklarını ifade eden oto yıkama işletmecisi Görkem Mustafa Aydoğan, "İşlerimiz oldukça arttı. Kurban Bayramı’nın bereketi bizi de sevindirdi. Talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Bayramı temiz bir araç ile geçirmek isteyen müşterilerimize geç saatlere kadar hizmet veriyoruz. Normal günde yıkadığımız araç sayısı bayram haftasında üçe katlandı. Bu bayram bizim için çifte bayram oldu. Hatta yoğunluk nedeniyle de bazı müşterilerimizi de istemeyerek de olsa geri çevirmek zorunda kaldık” dedi.

Avşa Adası'nda da bayram yoğunluğu yaşanıyor Balıkesir’in Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşın akınına uğradı

İstanbul'a çamur yağdı, vatandaşlar soluğu oto yıkamacıda aldı İstanbul'da gece saatlerinde Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle kent genelinde çamur yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını saşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.