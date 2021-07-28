Diyarbakır'da ikamet eden 3 çocuk annesi L.A, mangal kömürü yapmak için Sivas'ın Divriği ilçesine geldi. Burada vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra ise rahatsızlandı. Dört günce hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç kadın, hayat mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldü.
Dikkat! Kene ısırırsa sakın bunu yapmayın Uzmanlar kene ısırmasına karşı uyarıyor! Ölümcül özelliğini koruduğunu belirten Uzm. Dr. Merve Çelik, keneye elle temas, üzerine kolonya dökme, başını koparma gibi hataların yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.
Uzmanlardan ’kene’ uyarısı: 10 gün içinde öldürebilir Yaz aylarının gelişi ile beraber artan kene vakalarında uzmanlar vatandaşları keneyi kendilerinin çıkarmamaları konusunda uyarıyor.
Kene, üç çocuk annesini öldürdü
Sivas'ta vücuduna kene yapışan kadın, hastanelik oldu. Kadın hayat mücadelesini kaybetti.
Diyarbakır'da ikamet eden 3 çocuk annesi L.A, mangal kömürü yapmak için Sivas'ın Divriği ilçesine geldi. Burada vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra ise rahatsızlandı. Dört günce hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç kadın, hayat mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldü.
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