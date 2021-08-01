Düzce’nin Çınarlı köyünde meydana gelen olayda Nurettin Uslu (39) arkadaşları ile birlikte Uğur Deresi'ne girerek balık tutmaya gitti. Arkadaşları Uslu’nun gözden kaybolduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
DEREDEN CESEDİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Nurettin Uslu’yu dereden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Nurettin Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu’nun yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Balık tutmak için il değiştirdi, canından oldu Çankırı'ya balık tutmaya giden bir genç, sıcaktan bunalınca gölete girdi. Boğulan gencin sudan cesedi çıkarıldı.
Balık tutmak istemişti, akıntıya kapılıp kayboldu Dicle Nehri'ne balık tutmak için giren şahıs akıntıya kapılıp kayboldu.
Balık tutmak için girdiği dereden cesedi çıkarıldı
Düzce'de meydana gelen feci olayda arkadaşları ile birlikte balık tutmak için dereye giren Nurettin Uslu herkesin gözleri önünde boğularak can verdi.
Düzce’nin Çınarlı köyünde meydana gelen olayda Nurettin Uslu (39) arkadaşları ile birlikte Uğur Deresi'ne girerek balık tutmaya gitti. Arkadaşları Uslu’nun gözden kaybolduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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