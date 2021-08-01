Van’da öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa teslim oldu. Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu birçok ev sular altında kaldı.
YILDIRIM ÇARPTI ÖLDÜ
Öte yandan Özalp ilçesine bağlı Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 20 yaşındaki Yusuf Kan ise yıldırımın çarpması sonucu canından oldu. Kan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İnanılmaz olay: Havadaki golf topuna yıldırım çarptı ABD’nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.
Büyükçekmece'de feci olay! Dede ve torununa yıldırım çarptı Büyükçekmece Sahil’de torunuyla sağanak yağıştan kaçarak ağaç altına sığınan yaşlı adama yıldırım çarptı. Yaşlı adam hayatını olay yerinde hayatını kaybetti.
20 yaşındaki Yusuf'u yıldırım öldürdü
Van'dan kahreden bir haber geldi, 20 yaşındaki Yusuf Kan, yıldırım çarpması sonucu canından oldu.
Van’da öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa teslim oldu. Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu birçok ev sular altında kaldı.
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