80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

80 BİN ÇİÇEKTEN YALNIZCA YARIM KİLO ÇIKIYOR

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.