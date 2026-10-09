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Yaşam

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

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80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safran çiçek açtı. 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram elde edilen, ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyayabilen safranın kilogram fiyatı, bu yıl 800 bin liradan satılacak.

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor.

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

80 BİN ÇİÇEKTEN YALNIZCA YARIM KİLO ÇIKIYOR

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

"BÜTÜN MİSAFİRLERİMİZİ TARLALARIMIZA BEKLİYORUZ"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi.

10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti.

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

"BU EŞSİZ BİTKİYİ DOĞAL ORTAMINDA GÖREBİLİRSİNİZ"

İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.

80 bin çiçekten 500 gram çıkıyor çıkıyor! Kilosu 800 bin TL’ye satılıyor

“EN YÜKSEK VERİMİ BEKLİYORUZ”

Yılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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