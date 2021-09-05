Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar - Konya karayolunda Çay istikametine seyir halinde bulunan otomobil, Meslek Yüksek Okulu kavşağına geldiği sırada yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir yarısı yolda kalırken diğer yarısı 5 metre uzağa savruldu.

İKİ KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Kaza sonrası iki kişi, ikiye bölünen araçtan şans eseri yaralı olarak kurtarılırken; olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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