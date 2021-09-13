Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen olayda sahil şeridinde avlanan balıkçılar, deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin cesedini denizden çıkardı. Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kastamonu'da bir kadına ait ceset sahile vurdu Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Sel felaketinde en çok can kaybının yaşandığı Kastamonu'da bir kadın cesedi sahile vurdu.
Ağlara takılan balığı ceset zannettiler Bursa’da balıkçıların denize kaçak attıkları ağlara takılan yunus balığı sahile vurdu. Bunun insan cesedi sanılması deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.
Balık ararken ceset buldular
Trabzon'da denizde avlanmaya çıkan balıkçılar, ceset ile karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen olayda sahil şeridinde avlanan balıkçılar, deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin cesedini denizden çıkardı. Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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