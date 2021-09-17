Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi, Hasbülbül Sokak'taki bir apartmanda görevli Memiş Göksu (52), 12'nci katta bulunan bacadaki kabloları düzeltirken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla havalandırma boşluğuna giren ekipler, yaptığı kontrolde Göksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Göksu'nun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

30 metre ilerleyen bebek arabası 3 metreden düştü Sinop'ta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 10 aylık bebek annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ölüm ile burun buruna geldi. İçinde bulunduğu bebek arabası ile 3 metre yükseklikten düştü, o anlar kameralara da yansıdı.

Katırdan düştüler! Hastanelik oldular Samsun'da fındık bahçesinde fındık toplarken katırın üzerinden düşen baba oğul yaralanarak hastanelik oldu.