Akşehir ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi, Pirenli mevkiinde bulunan ağılda Yaşar Ali Kıyılmaz (38) av tüfeğiyle öldürüldü. İddiaya göre zanlı T.Ü, bölgeden uzaklaşarak Çakıllar Mahallesi'ndeki bir eve gitti. Burada da Memiş ve Gülsüm Er çiftine bıçakla saldırdı. Gülsüm Er, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası ise hastaneye kaldırıldı. İzini kaybettiren T.Ü, Üçhüyük Mahallesi yakınlarındaki boş arazide tüfekle intihar etti. Cinayetlerin sebebi araştırılıyor.
Pınar Gültekin cinayetinde kahreden detay Geçen yıl hunharca öldürülen Pınar Gültekin'in davası bugün de görüldü. Dava sonrası Gültekin ailesinin avukatı, cinayete ilişkin hazırlanan otopsi raporunu açıkladı.
Kayıp kız bulundu, cinayetteki sır çözüldü Şanlıurfa'da sokak ortasında öldürülen ve aynı gün kızı da ortadan kaybolan adamın ölümüne ilişkin sır perdesi ortadan kalkarken, kayıp kızı da bulundu.
Kapı kapı gezdi, peş peşe cinayet işledi
Konya'da bir kişi, iki farklı adreste iki kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladı. Zanlı ardından da kendi canına kıydı.
Akşehir ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi, Pirenli mevkiinde bulunan ağılda Yaşar Ali Kıyılmaz (38) av tüfeğiyle öldürüldü. İddiaya göre zanlı T.Ü, bölgeden uzaklaşarak Çakıllar Mahallesi'ndeki bir eve gitti. Burada da Memiş ve Gülsüm Er çiftine bıçakla saldırdı. Gülsüm Er, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası ise hastaneye kaldırıldı. İzini kaybettiren T.Ü, Üçhüyük Mahallesi yakınlarındaki boş arazide tüfekle intihar etti. Cinayetlerin sebebi araştırılıyor.
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