Türkiye Gazetesi

Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda okuyan 34 öğrenci, akşamüstü mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyeti yaşadı. Öğrenciler durumu öğretmenlerine anlattı. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gönderilen ekipler, çocukları hastaneye kaldırdı. Gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından okul kantininde inceleme yapıldı.

Altı kişi topladıkları mantardan zehirlendi Hatay'da mantar yiyen altı kişi fenalaştı. Hastaneye giden şahısların tedavisi sürüyor.

Su değil adeta zehir! Yosunlu damacana tavan yaptı Sağlığı doğrudan ilgilendiren damacanalarda yosun ve küf şikâyetleri arttı. Kalıntıların su markalarından kaynaklanmadığı, eve servis yapan online uygulamaların depolarında uygunsuz muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı belirtildi.