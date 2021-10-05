Türkiye Gazetesi

Narkotik polisleri, uyuşturucu madde satan iki şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 2 aydır izlenen şahısların yakalanması için bugün düğmeye basıldı. Ekipler, zanlıların adresine baskın düzenledi; pipet içerisine özel yapılmış 23 fişek hâlinde satışa hazır 10,20 gram sentetik uyuşturucu, paketlemek için kesilmiş folyo, bir tabanca ile şarjörü ve 4 sikke ele geçirildi. R.H. ile M.S. gözaltına alındı. Bir kişiye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Baba uyuşturucu parası isteyen oğlunu vurdu Kağıthane’de kendisinden uyuşturucu parası isteyen oğlunu vuran baba ceza evine gönderildi. Zanlının eşinin de birkaç ay önce şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sokak ortasında uyuşturucu pazarlığı... Kuyruk oldular Beyoğlu’nda uyuşturucu pazarlığı için sokak ortasına sıra olan onlarca kişi polis baskınıyla yakalandı. Şoke eden görüntülerde şahısların ekmek kuyruğuna girer gibi uyuşturucu kuyruğuna girdiği görülüyor.