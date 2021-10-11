Türkiye Gazetesi

Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki bir evde mevlit düzenlendi. Mevlite yaklaşık 90 kişi katıldı. Davetlilere etli pilav ikram edildi. Davetlilerden 15'i mevlit sonrası mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konuşan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, etli pilavın Çorlu'daki bir tabldot firması tarafından hazırlandığı belirtildi.

İzmir'de öğrenciler okulda zehirlendi İzmir'in Buca ilçesinde ortaokul öğrencileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocukların tedavisi sürüyor.

Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.

Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.