Manisa'da dışardan tavuklu pilav yiyen öğrenciler zehirlendi. Gördes ilçesindeki Çiğiller 75. Yıl Ortaokulunda eğitim gören 19 öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Öğrencilerin, okul dışında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edildi.
Sultangazi'de tavuklu pilav 53 kişiyi hastanelik etti Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Tavuklu pilavdan sonra rahatsızlanan genç kurtarılamadı Kocaeli'de bir üniversite öğrencisi, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran genç, taburcu olduğu gece hayatını kaybetti.