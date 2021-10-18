Tunceli'de artan vakalar ve temaslıların çok olması sebebiyle bir köy 10 gün karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Çemişgezek ilçemize bağlı Sarıbalta köyümüzde çoklu Covid-19 vaka ve temaslılarının olması sebebiyle 19 Ekim 2021 saat 00.01 itibarıyla Sarıbalta köyümüz, tüm ulaşım yollarının kontrol altına
alınması ve köye giriş ve çıkışların yasaklanması suretiyle 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Muhtarlık ve filyasyon ekiplerimiz marifetiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyetin yaşamaması için çalışmalarımız hassasiyetle yürütülecektir. Tüm vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddiyetle uymaları gerekmektedir” denildi.
Adıyaman'da 109 ev karantinaya alındı Adıyaman'da, 109 evde artan koronavirüs vakaları sebebiyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünde, artan koronavirüs vakaları sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı.
Vakalar arttı, Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü, Covid-19 vakalarındaki artık sebebiyle 10 günlüğüne karantinaya alındı.
Tunceli'de artan vakalar ve temaslıların çok olması sebebiyle bir köy 10 gün karantinaya alındı. Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Çemişgezek ilçemize bağlı Sarıbalta köyümüzde çoklu Covid-19 vaka ve temaslılarının olması sebebiyle 19 Ekim 2021 saat 00.01 itibarıyla Sarıbalta köyümüz, tüm ulaşım yollarının kontrol altına
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