Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da bir otomobil köprüden düştü feci kazada sürücüsü ise öldü. Müslüm Uysal (47) idaresindeki 34 VY 3984 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Rezip köyü giriş kısmında yer alan köprü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya düştü.



SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde can verdi. Kazayı fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Müslüm Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Müslüm Uysal’ın cenazesi cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.



3 ÇOCUK BABASIZ KALDI

Öte yandan, Müslüm Uysal’ın 3 çocuk babası olduğu, İstanbul’dan memleketi Adıyaman’ın Rezip köyüne ise birkaç gün önce yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Babasının tabancasıyla oynarken kazara kardeşini öldürdü Sinop’ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, kazara kardeşini vurdu. Ağır yaranan çocuk kurtarılamadı.



Emniyet müdürü ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti Eskişehir-Ankara karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.