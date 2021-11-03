Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de 4 liseli yedikleri dönerden zehirlenerek hastanelik oldu. Lise öğrencileri M.B. (17), Y.O. (17), H.G. (17) ve O.C. (17), öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir iş yerinden döner yedi. Daha sonra derse giren öğrencilerde bulantı, karın ağrısı ve kusma şikâyeti başladı. Haber verilmesi üzerine okula 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlıkçılar 4 öğrenciyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelerde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.



UCUZ DÖNER ZEHİRLEDİ

Yediği dönerden zehirlenen M.B. yaptığı açıklamada, “Öğlen çıkışı arkadaşlarımla birlikte yemek yemeye gittik. Gittiğimiz yer yeni açılan bir yerdi ve çok kalabalıktı. Ucuz olduğu için burayı tercih ettik. Daha sonra durumu öğretmenlerimize bildirdik. Şu an hastanedeyiz. Durumu kötü olan 4 arkadaşız. Okulda zehirlenmiş olabilecek arkadaşlarımız da var. Onların durumu bizden iyi” dedi.

Zehirlenen öğrencilerden H.G.’nin babası Hüseyin G. ise, “Kızım şu an müşahede altında yatıyor. Bugün öğlen tavuk döner yemişler. Daha sonra zehirlenme olmuş. Acil servise getirmişler. Durumu daha iyi. Bu tür olayların tekrar olmaması için ilgili yerlerin denetlenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı. Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de olayın yaşandığı restorandan numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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