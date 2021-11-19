Malatya merkeze bağlı Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik tedbirleri alındı. Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.
Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu Esenyurt’ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin avro fidye isteyen yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Para için kaçırılıp günlerce akıl almaz işkenceden geçirilen rehinenin o anlarını da kayıt altına alan çete üyeleri görüntüleri rehinenin ailesine gönderdiği öğrenildi. Yakalanan 6 fidyeci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te rehine paniği! Gaziantep’te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine hareketli anlar yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polisler şahsı ikna ederken, ailesini ise zarar görmeden kurtardı.
Malatya'da rehine krizi! Bölgeye çok sayıda polis gönderildi
Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı.
Malatya merkeze bağlı Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik tedbirleri alındı. Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.
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