Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binadaki tekstil atölyesinde yangın çıktı, dumandan etkilenen 2 kadın işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinde çıktı. Yangının işçilerin kullandıkları sigara izmaritlerini, atıkların olduğu bölüme atmasıyla ortaya çıktığı iddia edildi. Dumanların yükseldiğini gören diğer işçiler durumu işyeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine çalışanlar hemen tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.



2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenerek ilk müdahaleleri diğer işçiler tarafından yapılan iki kadın çalışan, ambulansla tedbir amaçlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı: Yangına müdahale ediliyor Uşak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.



Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan fabrika yangını Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik kapı üreten bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.