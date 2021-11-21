Türkiye Gazetesi

Malatya'da yaşanan olayda eşi ve çocuklarını rehin aldıktan sonra kaçan adam yakalanıp tutuklandı. Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde önceki gün eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldıktan bir süre sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle çatıya uzattığı merdiven yardımıyla kaçan ardından yakalanan Hamza U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Malatya'da rehine krizi! Zanlı, merdivenle kaçtı Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı.



Denizli'de bir şahıs hamile eşi ve iki çocuğunu rehin aldı Denizli’de hamile eşi ve iki çocuğunu rehin alan şahıs etrafa korku dolu anlar yaşattı. Polislerin iknası sonucunda hamile eşi ve çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğu ile polislere direndikten sonra teslim oldu.