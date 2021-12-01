Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunusu gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Konunun iletilmesi üzerine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"BALIKÇI VURMUŞ"

Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi. Prof. Sarı, yunusun denizde beslenmek için balık sürülerini takip ettiğini söyledi. Balıkçıların ağıyla diğer balıkları yakaladığı esnada yunusun da bazen ağın içinde kalabildiğini ifade eden Sarı "Ağın içinde kalan yunus kurtulmaya çalışıyor. Ne yazık ki balıkçı ağı yırtacak diye tüfekle vuruyor. Yanlış şekilde çok balık yediği düşünülüyor. Oysa araştırmalar yunusun günlük 10-12 kilogram civarında balık tükettiğini gösteriyor. İnsan denizin de balığın da kendine ait olduğunu vehmediyor. Yunus deniz ekosisteminin parçası, biz değiliz. Bir sahiplik kavgasında en son söz söyleyecek biziz aslında. Çok üzücü bir olay. Yunus bir deniz memelisi ve yunus türlerinin çoğu kırmızı listede" dedi.

Yapılan incelmelerin ardından yunusun toprağa gömüldü.

Balık çiftliğinde 13 bin alabalık telef oldu Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak üzerinde bulunan tesiste 12-13 bin dolayında alabalık telef oldu. Alabalık ölümlerinin sebebinin barajdan yeterli su bırakılmaması olduğunu belirten tesis yetkilileri, zararlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Şanlıurfa Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde toplu balık ölümleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk incelemelere göre su seviyesinin azaldığı barajda dar bir alan sıkışan balıkların, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü düşünülüyor.