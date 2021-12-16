Siirt'te sürücüsünğn direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Baykan-Bitlis karayolunda meydana geldi, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 31 ABV 760 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Abdurrahman Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
TEM Otoyolu'nda tır kazası! Yol trafiğe kapandı TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasına "bakımsız fren" sistemi neden olmuş Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkiinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tır şoförü ve lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Siirt'te tır kazası: 1 ölü
Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleşen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır virajı alamayarak devrildi. Feci kazada tır şoförü canından oldu.
Siirt'te sürücüsünğn direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Baykan-Bitlis karayolunda meydana geldi, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 31 ABV 760 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Abdurrahman Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
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