Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Sülüklü Göl Tabiat Parkı’na hafta sonu tatili için gelen Hüseyin Fırat (55) ve Ferdi Fırat’ın (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada kopan ağaç parçası üzerlerine düştü.

Bolu’ya kar yağdı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi beyaza büründü.

Bolu Sülüklü Göl Tabiat Parkın'nda yürüyüş yaptıkları esnada üzerlerine ağaç düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Bolu'daki 'Şato tipi' villalar 2022 yılında bitirilecek Bolu'da yalnızca Arap müşterilere satılmak yapımına başlanan ancak şirketin maddi zorluklar nedeniyle tamamlayamadığı 'Şato tipi' villaların 2022'de bitirilmesi hedefleniyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaç parçasının altından yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ağır yaralanan Hüseyin Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Fırat’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.