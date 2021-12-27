Türkiye Gazetesi

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu Gemlik gişelerinde feci bir kaza meydana geldi. Aynı istikamette giden 3 araç, arka arkaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgede can pazarı yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine geldi. Ekipler, araçlarda sıkışan 3 kişinin öldüğünü belirledi. Yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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