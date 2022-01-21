Türkiye Gazetesi

Fransa’dan İstanbul'a gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche ile eşi Harnoufi Yasmine, dün akşam Karaköy’de kaldıkları otelin önünden taksiye binerek Taksim’e gitmek istedi. Taksimetre 20 TL yazdı, çift 100 TL verdi. Turistler para üstü bekledi ancak şoför M.D. (32) iddiaya göre "Para yok gidin" diyerek bağırdı. Yaşanan tarışma sonucu taksici, Bendeddouche'yi araçtan atıp karısını kaçırdı.

KADINI YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Bir süre ara sokaklarda dolaşan sürücü, Meclis-i Mebusan Caddesi’ne geldiğinde kadını darbedip araçtan sürükleyerek indirdi. Yasmine, yaşanılanları cep telefonuyla kaydedip polise gitti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan M.D, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsine çarptırıldı.

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası seçimlerinde arbede yaşandı Haliç Kongre Merkezinde İTEO seçimleri öncesi mevcut başkan Eyüp Aksu konuşma yaparken adaylardan Yahya Uğur ile arasında tartışma ve arbede çıktı. Polislerin müdahelesiyle arbede sona erdi.

TEM Otoyolu'nda taksici dehşeti: Beyzbol sopasıyla saldırdı Kağıthane TEM Otoyolu’nda ilerlerken 170 km hızla otomobilin önüne geçen taksi sürücü trafikte terör estirdi. Kendisine selektör yakan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran taksi sürücüsü bir kişiyi de kolundan yaraladı.