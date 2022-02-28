Türkiye Gazetesi

Yeşilırmak Mahallesinde yaşayan 2 çocuk babası Kemal Doğru (64), karın ağrısı ve sarılık şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından yapılan muayenesinde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kapalı ameliyat sonrasında safra kesesini 3 katı büyüklüğe ulaşması doktorları şaşırttı. Safra kesesi açıldığında çok sayıda taşla karşılaşan ekip bunun bir rekor olabileceğini değerlendirdi. Bir hemşire tarafından yapılan sayımda iğne başı büyüklüğünde 14 bin 387 taş tespit edildi. Daha önceki dünya rekorunun Malatya’da yapılan bir ameliyatta 8 bin 422 adet olarak saplanmış olduğunun öğrenen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu, Guinness’e başvuru yapılması için çalışma başlattı.

"NOTER HUZURUNDA SAYIM YAPARAK GUİNNESS’E BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Mutlu, ilk defa böyle bir vakayla karşılaştığını belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Safra kesesinin 3 kat büyüklükte olması nedeniyle içinde çok sayıda taş olabileceğini, bu tahminlerinin kendilerini yanıltmadığını belirten Mutlu, “Safra kesesinden çok taş çıkması nedeni ile dünya rekoru olabileceğini düşündük. Dünya rekorunun 8 bin 422 adet ile Malatya’da bir hastada olduğunu öğrendik. Bu nedenle taşları sayma kararı aldık. Sayımlar sonucu 14 bin 387 taş olduğu ortaya çıktı. Noter huzurunda sayım yaparak Guinness’e başvuru yapacağız” dedi.

Milimetrik olarak çok sayıda safra kesesi taşı ile karşılaştıklarını ama 14 bin 387 taşın çıkmasının oldukça nadir olduğunu belirten Mutlu, “Sağolsun bir hemşiremiz bunu için bir gününü ayırdı. Birkaç defa saydı. Safra kesesi taşları kolesterol pigmentidir. Yıkanıp kurulandıktan sonra sayım hatası olmaması için tek tek sayıldı ” diye konuştu.

"BU KADAR TAŞIN OLUŞMASINA BENDE ŞAŞIRDIM"

Hastaneden taburcu olan Kemal Doğru, evinde yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Bu kadar taşın çıkacağını beklemediğini ifade eden Doğru, “Ben her suyu içmem. Bu kadar taşın oluşmasına bende şaşırdım. Bünyemi yapıyor, doğuştan mı beklemiyordum bu kadar” ifadelerini kullandı.

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